Определились все полуфиналисты US Open-2022

Карлос Алькарас. Фото: COREY SIPKIN/AFP via Getty Images

Стали известны все полуфинальные пары открытого чемпионата США, который в эти дни проходит в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

В первом полуфинале мужского одиночного разряда россиянин Карен Хасанов встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Во втором матче за выход в финал испанец Карлос Алькарас сразится с местным теннисистом Фрэнсисом Тиафо.

Оба матча пройдут в ночь с 9 на 10 сентября.

В женском одиночном разряде полуфинальные пары выглядят следующим образом: Каролин Гарсия (Франция) - Онс Жабер (Тунис) и Ига Швентек (Польша) - Арина Соболенко (Беларусь).

Обе встречи состоятся 9 сентября рано утром.

Также стали известны имена всех полуфиналистов в парных разрядах:

Мужчины

Раджив Рам (США)/Джо Сэлисбери (Великобритания) - Хуан Кабаль (Колумбия)/Роберт Фарах (Колумбия)

Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) - Уэс Колхоф (Нидерланды)/Ник Скупски (Великобритания)

Женщины

Николь Меличар (США)/Эллен Перес (Австралия) - Барбора Крейчикова (Чехия)/Катерина Синякова (Чехия)

Каролин Долхайд (США)/Сторм Сандерс (Австралия) - Кэти Макналли (США)/Тейлор Таунсенд (США)

Микст

Кэти Макналли (США)/Уильям Блумберг (США) - Сторм Сандерс (Австралия)/Джон Пирс (Австралия)

Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Эдуар Роже-Васслен (Франция) - вышли в финал

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986881-opredelilis-vse-polufinalisty-us-open-2022/