Теннисист Бейбит Жукаев проиграл во втором круге "Челленджера" в Таиланде

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (395-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

Во втором раунде одиночного разряда Бейбит уступил представителю Японии Есуке Ватануки (242-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 3:6.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Жукаев сделал девять эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта из пяти.

Соперником Есуке Ватануки за выход в полуфинал станет японец Шо Шимабукуро (384-я ракетка мира).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) Бейбит Жукаев потерял одну позицию, расположившись на 395-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986642-tennisist-beybit-zhukaev-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-tailande/