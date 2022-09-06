Тимофей Скатов пробился во второй круг "Челленджера" в Севилье

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (250-я ракетка мира) одержал победу в первом круге крупного турнира серии "Челленджер" в Севилье (Испания), передает NUR.KZ.

На старте Скатов сыграл против представителя Италии Рауля Бранкаччио. Матч продлился два сета. Казахстанский теннисист не испытал особых проблем, выиграв со счетом 6:4, 6:4.

Во втором круге теннисист встретится с испанцем Карлосом Хавьером Барранко.

Отметим, что в этом году Скатов впервые сыграл в основной сетке турнира "Большого шлема". Случилось это на Australian Open. Казахстанец успешно преодолел квалификацию. Однако в первом круге уступил Норберту Гомбошу из Словакии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986340-timofey-skatov-probilsya-vo-vtoroy-chellendzhera-v-sevile/