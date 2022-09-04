Жибек Куламбаева проиграла в финале турнира ITF в Алматы

Жибек Куламбаева. Фото: ktf.kz

22-летняя казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (484-я ракетка мира) уступила в решающем матче одиночного разряда турнира серии ITF W25 в Алматы, передает NUR.KZ.

В финале Жибек встретилась с россиянкой Екатериной Маклаковой (618-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:1, 4:6.

На пути к финалу Куламбаева победила Жанель Рустемову (6:0, 7:5), Зозию Кардаву (6:0, 3:6, 6:3), Анастасию Золотареву (6:0, 6:4) и Дарью Хомутянскую (6:2, 6:4).

Также вчера Жибек Куламбаева и Екатерина Яшина (Россия) стали победителями парного разряда. В решающем матче казахстанско-российский дуэт обыграл пару Амина Аншба (Россия)/Софья Лансере (Россия) - 6:7, 7:5, 10:8.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986107-zhibek-kulambaeva-proigrala-v-finale-turnira-itf-v-almaty/