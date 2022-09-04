Григорий Ломакин не смог пробиться в финал квалификации "Челленджера" в Таиланде

Григорий Ломакин. Фото: ktf.kz

Представитель команды Казахстана по теннису Григорий Ломакин (862-я ракетка мира) проиграл в матче за выход в финал квалификации "Челленджера" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

В полуфинале он выступил против Кириана Жаке из Франции (449-я ракетка мира). Матч продлился два сета. Жаке переиграл казахстанца со счетом 6:4, 6:3.

На корте теннисисты провели один час и 14 минут. Григорий Ломакин один раз подал навылет (ни одного эйса у соперника), а также допустил три двойные ошибки против одной у француза.

В финале квалификационного раунда Кириан сыграет с Аджитом Раи (Новая Зеландия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986092-grigoriy-lomakin-ne-smog-probitsya-v-final-kvalifikatsii-chellendzhera-v-tailande/