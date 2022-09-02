Анна Данилина пробилась во второй круг US Open-2022

Анна Данилина. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей пробились во второй круг парного разряда Открытого чемпионата США, передает NUR.KZ.

В первом матче на US Open они обыграли сербку Александру Крунич и польку Магду Линетт.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Спортсменки провели на коре один час и 22 минуты.

В следующем круге Анне и Беатрис предстоит сыграть с дуэтом Алена Большова (Испания)/Ульрика Эйккери (Норвегия).

Стоит отметить, что в одиночном разряде казахстанских теннисистов не осталось. Соревнования покинули Александр Бублик, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985876-anna-danilina-probilas-vo-vtoroy-krug-us-open-2022/