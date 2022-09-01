В одиночном разряде US Open-2022 осталась одна представительница Казахстана

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Теннисистка Юлия Путинцева осталась единственной казахстанкой в одиночном разряде Открытого чемпионата США (US Open), который в эти проходит в Нью-Йорке, передает NUR.KZ.

Ранее борьбу прекратили Александр Бублик и Елена Рыбакина.

Бублик во втором круге уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Итоговый счет встречи составил 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.

В свою очередь Рыбакина покинула соревнования на старте US Open. В первом раунде она проиграла француженке Кларе Бюрель (131-я ракетка мира) со счетом 4:6, 4:6.

Юлия Путинцева сегодня, 1 сентября, проведет встречу за выход в третий круг против немки Джул Нимайер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985778-v-odinochnom-razryade-us-open-2022-ostalas-odna-predstavitelnitsa-kazahstana/