Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Таиланде

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (395-я ракетка мира) вышел в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Бейбит одолел представителя Японии Шо Шимабукуро (384-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и 44 минуты. За это время Жукаев сделал 18 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из восьми.

За выход в полуфинал Бейбит Жукаев встретится с Валентино Вашеро (271-я ракетка мира) из Монако. Игра запланирована на 2 сентября в 09:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985756-beybit-zhukaev-probilsya-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-tailande/