Кукушкин и Попко вышли во второй круг "Челленджера" в Испании

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин (214-я ракетка мира) и Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) успешно стартовали на турнире серии "Челленджер" в испанском городе Майорка, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Кукушкин победил итальянца Франческо Маэстрелли (205-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:2.

Также в трехсетовом поединке победу одержал Дмитрий Попко. Он оказался сильнее представителя Японии Каити Утида (168-я ракетка мира) - 5:7, 6:4, 6:2.

За выход в четвертьфинал Кукушкин встретится с бразильцем Пучинелли де Альмейда (219-я ракетка мира). Соперником Попко станет Леандро Ридль из Швейцарии (275-я ракетка мира). Оба матча запланированы на 1 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985752-kukushkin-i-popko-vyshli-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-ispanii/