Елена Рыбакина проиграла в первом круге US Open-2022

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка, первая ракетка страны Елена Рыбакина не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США в Нью-Йорке (US Open-2022), передает NUR.KZ.

Рыбакина в стартовом раунде встречалась с француженкой Кларой Бюрель (131-я ракетка мира). Матч продлился два сета. Соперница выиграла со счетом 6:4, 6:4.

На корте Рыбакина и Бюрель провели один час и 31 минуту. Казахстанская теннисистка совершила четыре эйса, а также допустила одну двойную ошибку.

Французская спортсменка во втором круге сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк (43-я ракетка мира).

Напомним, Рыбакина в этом сезоне выиграла "Уимблдон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985440-elena-rybakina-proigrala-v-pervom-kruge-us-open-2022/