Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира в США

Анна Данилина. Фото: olympic.kz

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина вместе с Александрой Крунич из Сербии вышли в полуфинал парного разряда на турнире серии WTA 250 в американском Кливленде, передает NUR.KZ.

В четвертьфинальном матче им противостоял дуэт Мия Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия). Встреча продлилась три сета. Данилина с Крунич победили со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 10:7.

Победительницы смогли дважды подать навылет. При этом допустили три двойные ошибки. Также в их активе пять реализованных брейк-поинтов из 12 возможных.

За выход в финал Данилина и Крунич сыграют против дуэта из Чехии Катерина Синякова/Барбора Крейчикова. Соперницы трижды побеждали на турнирах серии Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984933-anna-danilina-probilas-v-polufinal-turnira-v-ssha/