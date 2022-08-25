Михаил Кукушкин вышел в полуфинал квалификации US Open

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

34-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (215-я ракетка мира) успешно стартовал в квалификации турнира Большого шлема - US Open-2022, передает NUR.KZ.

В первом раунде квалификации Михаил прошел Николаса Кикера (235-я ракетка мира). При счете 6:3, 6:7, 4:6 в пользу Кукушкина аргентинец отказался продолжать встречу.

За два с половиной часа игрового времени казахстанский теннисист сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из десяти.

В полуфинале квалификации открытого чемпионата США Михаил Кукушкин сыграет с опытным испанцем Фернандо Вердаско (124-я ракетка мира). Матч пройдет в ночь с 25 на 26 августа в 01:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984715-mihail-kukushkin-vyshel-v-polufinal-kvalifikatsii-us-open/