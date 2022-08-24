Дмитрий Попко вышел во второй раунд квалификации US Open

Дмитрий Попко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Дмитрий Попко (236-я ракетка мира) пробился во второй раунд квалификации Открытого чемпионата США (US Open), передает NUR.KZ.

В стартовом круге Дмитрий встречался с итальянцем Андреа Пеллегрино. Матч продлился три сета и завершился со счетом казахстанец переиграл итальянца Андреа Пеллегрино со счетом - 4:6, 7:6 (3), 6:2.

Казахстанцу удалось семь раз подать навылет. При этом Дмитрий совершил четыре двойные ошибки, а также реализовал три брейк-поинта. Встреча продлилась два часа 32 минуты.

Во втором раунде Попко сыграет с Норбертом Гомбошом, который на турнире представляет Словакию. В данный момент соперник занимает 114-е место в рейтинге ATP.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984553-dmitriy-popko-vyshel-vo-vtoroy-raund-kvalifikatsii-us-open/