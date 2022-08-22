Александр Бублик потерял пять позиций в рейтинге АТР

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (47-я ракетка мира) ухудшил свои позиции в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает NUR.KZ.

В список лучших теннисистов мира Александр Бублик потерял пять позиций и расположился на 47-м месте. Вторая ракетка страны Михаил Кукушкин упал на две строчки и теперь занимает 215-е место.

Также свое положение ухудшили Дмитрий Попко (236 место), Тимофей Скатов (250 место) и Денис Евсеев (266 место). Бейбит Жукаев поднялся на девять строчек - 394 место.

В ТОП-5 произошло одно изменение. Грек Стефанос Циципас сместил с пятой строчки норвежца Каспера Рууда.

Лидирует в списке россиянин Даниил Медведев. Далее расположились немец Александр Зверев и испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984266-aleksandr-bublik-poteryal-pyat-pozitsii-v-reytinge-atr/