Юлия Путинцева потеряла одну строчку в рейтинге WTA

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (39-я ракетка мира) ухудшила свое положение в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В список лучших теннисисток мира Юлия Путинцева потеряла одну позицию и теперь занимает 39-е место. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на прежнем месте - 25.

Из-за травмы не выступающая Зарина Дияс опустилась на 25 строчек (266 место). Анна Данилина находится на 380-м месте.

В ТОП-5 не произошло никаких изменений. Лидирует в списке полячка Ига Швентек. На втором месте эстонка Анетт Контавейт. Тройку лучших замыкает Мария Саккари из Греции. Далее расположились испанка Паула Бадоса и туниска Онс Жабер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1984260-yuliya-putintseva-poteryala-odnu-strochku-v-reytinge-wta/