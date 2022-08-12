Михаил Кукушкин проиграл во втором круге "Челленджера" в Чикаго

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (222-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в американском городе Чикаго, передает NUR.KZ.

Во втором раунде одиночного разряда представитель Хорватии Борна Гойо (187-я ракетка мира) победил Михаила. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:1.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Кукушкин сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из четырех.

За выход в полуфинал Борна Гойо встретится с Раду Алботом (116-я ракетка мира) из Молдовы.

Напомним, что ранее в первом круге "Челленджера" в Чикаго поражение потерпел казахстанец Дмитрий Попко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982923-mihail-kukushkin-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-chikago/