Михаил Кукушкин вышел во второй круг "Челленджера" в США

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин (222-я ракетка мира) и Дмитрий Попко (198-я ракетка мира) стартовали на турнире серии "Челленджер" в американском городе Чикаго, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Кукушкин победил местного теннисиста Говинда Нанду (387-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Михаила станет представитель Хорватии Борна Гойо (187-я ракетка мира). Игра запланирована на 11 августа в 22:00 по времени Нур-Султана.

К сожалению, выступление в одиночном разряде завершил Дмитрий Попко. В стартовом круге он проиграл американцу Бену Шелтону (282-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 0:6, 6:7.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1982615-mihail-kukushkin-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-ssha/