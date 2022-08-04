Юниорская сборная Казахстана по теннису вышла в полуфинал чемпионата мира

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В четвертьфинале юниорского чемпионата мира по теннису казахстанские теннисисты уверенно обыграли сборную Словакии и вышли в полуфинал турнира, сообщает КТФ.

Капитан команды Сергей Квак на стартовую игру вновь выставил Даниэля Тазабекова и он в очередной раз оправдал доверие. В игре против Свита Сульича Даниэль продемонстрировал хладнокровие. Несмотря на проигранный первый сет 4:6, во второй партии Тазабеков быстро вернулся в игру и на тай-брейке дожал оппонента – 7:6 (8:6).

В решающей третьей партии Даниэль сразу повел 4:1. В шестом гейме Сульич взял медицинский тайм-аут. После юный казахстанец продолжил свой натиск и уверенно довел игру до 6:2.

Следом на корт вышли первые номера своих сборных – Зангар Нурланулы и Жига Шешко. Первый сет остался за Зангаром – 6:4. В начале второй партии соперники обменялись брейками, но на этом силы Шешко закончились, дальше на корте порхал наш Зангар, который уверенно выиграл сет, а за ним и матч – 6:4, 6:3.

Завтра, 5 августа нашим юниорам в полуфинале чемпионата мира предстоит сразиться со сборной Германии, которая победила болгар 2:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981803-yuniorskaya-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-vyshla-v-polufinal-chempionata-mira/