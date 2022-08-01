Первая ракетка Казахстана Анна Данилина завоевала третий титул

Анна Данилина. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала победительницей турнира серии WTA250 BNP Paribas Poland Open в парном разряде. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана.

Как рассказали в федерации, в финале турнира Анна Данилина, выступившая в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам, оказалась сильнее польских теннисисток Катажины Кавы и Алисии Росольской.

Противостояние между спортсменками длилось почти два часа. Его судьба решилась на супер тай-брейке, где удача была на стороне Данилиной и Фридзам – они победили со счетом 6:4, 5:7, 10:5.

Анна Данилина (справа). Фото: ktf.kz

Подчеркивается, что для Данилиной это уже третий крупный успех в WTA-туре.

Так, в начале этого года Анна в паре с Беатрис-Хаддад Маей остановилась в шаге от титула на турнире в Сиднее (WTA 500). Кроме того, в прошлом году первая ракетка Казахстана в парном разряде завоевала свой дебютный трофей серии WTA 250 в Гданьске (Польша).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981097-pervaya-raketka-kazahstana-anna-danilina-zavoevala-tretiy-titul/