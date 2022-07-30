Теннисистка Анна Данилина вышла в финал парного турнира в Варшаве

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и представительница Германии Анна-Лена Фридзам пробились в финал парного турнира BNP Paribas Poland Open в Варшаве (Польша), передает NUR.KZ.

В полуфинале женского парного разряда Данилина и Фридзам победили дуэт Майя Хвалинска (Польша)/Джесика Малечкова (Чехия) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:0.

На корте теннисистки провели полтора часа. За это время Данилина и Фридзам реализовали пять брейк-поинтов из девяти.

В финале казахстанско-немецкий дуэт встретится с местной парой Катажина Кава/Алисия Росольска. Решающая игра запланирована на 30 июля в 20:00 по времени Нур-Султана.

Добавим, что в этом сезоне Анна Данилина уже выиграла четыре титула в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980996-tennisistka-anna-danilina-vyshla-v-final-parnogo-turnira-v-varshave/