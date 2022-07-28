Тимофей Скатов проиграл во втором круге "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (216-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в итальянском городе Сан-Бенедетто-дель-Тронте, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Тимофей уступил представителю Аргентины Ренцо Оливо (208-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 2:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и 56 минут. За это время Скатов не сделал ни одного эйса и реализовал три брейк-поинта из 12.

В следующем раунде Ренцо Оливо встретится с итальянцем Андреа Пеллегрино (181-я ракетка мира).

Напомним, что в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Тимофей Скатов поднялся на пять строчек (216 место).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980711-timofey-skatov-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-italii/