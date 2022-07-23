Денис Евсеев вышел в финал "Челленджера" в Нур-Султане

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

29-летний казахстанский теннисист Денис Евсеев (341-я ракетка мира) пробился в финал турнира серии "Челленджер" в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда Денис победил соотечественника Бейбита Жукаева (507-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Евсеев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из семи.

Соперником Дениса Евсеева в финале станет россиянин Роман Сафиуллин (151-я ракетка мира), который в свою очередь одолел казахстанца Дмитрия Попко (189-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2.

Решающий матч запланирован на 24 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979888-denis-evseev-vyshel-v-final-chellendzhera-v-nur-sultane/