Александр Бублик проиграл в финале турнира в Ньюпорте

Александр Бублик. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (39-я ракетка мира) не смог выиграть турнир категории АТР 250 в американском городе Ньюпорт, передает NUR.KZ.

В финале одиночного разряда Александр уступил местному спортсмену Максиму Кресси (33-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:2, 3:6, 6(3):7.

На корте теннисисты провели два часа и 25 минут. За это время Бублик сделал десять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из четырех.

Отметим, что это был уже шестой финал для Александра Бублика на турнирах АТР. Ему лишь раз удалось выиграть титул - в этом году в Монпелье (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978974-aleksandr-bublik-proigral-v-finale-turnira-v-nyuporte/