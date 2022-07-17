Бейбит Жукаев проиграл в финале турнира ITF в Нур-Султане

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

21-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (473-я ракетка мира) не сумел выиграть турнир серии ITF M25 в Нур-Султане c призовым фондом 25 тысяч долларов, передает NUR.KZ.

В финале мужского одиночного разряда Бейбит уступил представителю Узбекистана Сергею Фомину (408-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

На пути к финалу Жукаев победил казахстанцев Дениса Евсеева (6:3, 7:6), Ислама Орынбасара (6:3, 3:6, 6:2), японца Синтаро Имаи (6:3, 4:6, 7:6) и индуса Праджнеша Гуннесварана (4:6, 6:3, 6:4).

Отметим, что это уже второй финал на турнирах ITF для 21-летнего казахстанца в текущем сезоне. В марте в Нур-Султане он проиграл россиянину Алибеку Качмазову со счетом 3:6, 7:6, 6:7.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978873-beybit-zhukaev-proigral-v-finale-turnira-itf-v-nur-sultane/