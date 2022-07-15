Юлия Путинцева пробилась в полуфинал турнира в Будапеште

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (32-я ракетка мира) вышла в полуфинал турнира серии WTA 250 Hungarian Grand Prix в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Юлия прошла украинку Лесю Цуренко (97-я ракетка мира). При счете 6:0, 2:0 в пользу Путинцевой украинская спортсменка отказалась продолжать встречу.

За 36 минут игрового времени казахстанская теннисистка реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

За выход в финал Юлия Путинцева встретится с хорваткой Александрой Крунич (105-я ракетка мира), которая в свою очередь разгромила китаянку Сю Ван со счетом 6:0, 6:1.

Полуфинальная игра запланирована на 16 июля в 15:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что Юлия Путинцева является действующей чемпионкой турнира в Будапеште.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978745-yuliya-putintseva-probilas-v-polufinal-turnira-v-budapeshte/