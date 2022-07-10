Елена Рыбакина: Я представляю Казахстан и не выбирала, где родиться

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на Уимблдоне в женском одиночном разряде, сообщает Sports.ru.

"Могу сказать, что я представляю Казахстан и не выбирала, где родиться. Люди поверили в меня и Казахстан поддерживал меня. На финале я слышала столько слов поддержки, видела флаги", - заявила казахстанская теннисистка.

Напомним, что в финале женского одиночного разряда "Уимблдона" Елена одолела вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977763-elena-rybakina-ya-predstavlyayu-kazahstan-i-ne-vybirala-gde-roditsya/