Первая ракетка мира вылетела с Уимблдона

Ига Швентек. Фото: Hector Vivas/Getty Images for WTA

Польская теннисистка Ига Швентек обыграла представительницу Нидерландов Лесли Керкхове во втором круге Уимблдона, сообщает Sports.ru.

Для Швентек это первое поражение с середины февраля. Прервалась ее серию из 37 побед подряд, которая была самой длинной в XXI веке и пятой по продолжительности в истории женского тенниса.

Серии длиннее удавались только Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартине Навратиловой (74).

Корне второй раз вышла во вторую неделю Уимблдона. Впервые ей это удалось в 2014-м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976709-pervaya-raketka-mira-vyletela-s-uimbldona/