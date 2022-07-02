"Пару дней в раю": теннисистка Зарина Дияс опубликовала снимки с отдыха

Зарина Дияс. Фото: instagram.com/zarinadiyas

28-летняя казахстанская теннисистка Зарина Дияс на своей странице в Instagram выложила фотографии с отдыха в Греции, передает NUR.KZ.

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"Пару дней в раю", - подписала снимок казахстанская спортсменка. В комментариях подписчики восхитились красотой природы.

Напомним, что не так давно Зарина Дияс объявила, что больше не выйдет на корт в текущем сезоне из-за травм и проблем со здоровьем.

В мировом женском рейтинге WTA Зарина занимает 198 место. Всего за карьеру Дияс выиграла один титул WTA - в 2017 году в Токио (Япония).

В свободное время Зарина Дияс любит слушать музыку, смотреть фильмы и играть в шахматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1976677-paru-dney-v-rayu-tennisistka-zarina-diyas-opublikovala-snimki-s-otdyha/