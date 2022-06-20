Михаил Кукушкин вышел во второй круг квалификации "Уимблдона"

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (160-я ракетка мира) успешно стартовал в квалификации открытого турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

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В первом круге квалификации Михаил победил итальянца Лоренцо Джустино (273-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:1.

Встреча продлилась 52 минуты. За это время Кукушкин допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-поинтов из восьми.

В полуфинале отборочного раунда казахстанский теннисист сыграет с 38-летним Филиппом Кольшрайбером (230-я ракетка мира) из Германии. Матч запланирован на 22 июня в 16:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что Михаил Кукушкин единственный представитель Казахстана в квалификации "Уимблдона".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974899-mihail-kukushkin-vyshel-vo-vtoroy-krug-kvalifikatsii-uimbldona/