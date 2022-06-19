Денис Евсеев проиграл в полуфинале турнира ITF в США

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

29-летний казахстанский теннисист Денис Евсеев (348-я ракетка мира) не сумел пробиться в финал турнира серии ITF M25 в американском городе Уичито, передает NUR.KZ.

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В полуфинале одиночного разряда Денис уступил представителю Франции Клеману Чиде (522-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:7, 1:6.

Матч продлился полтора часа. За это время Евсеев реализовал три-брейк поинта.

Ранее в четвертьфинале Денис победил своего соотечественника Бейбита Жукаева (6:7, 6:3, 6:2).

Соперником француза Клеман Чиде в финале станет канадец Лиам Драксль (567-я ракетка мира).

Отметим, что на турнире ITF M25 в Уичито Денис Евсеев был посеян под первым номером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974740-denis-evseev-proigral-v-polufinale-turnira-itf-v-ssha/