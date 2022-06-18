Евсеев победил Жукаева и вышел в полуфинал турнира ITF в США

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

29-летний казахстанский теннисист Денис Евсеев (348-я ракетка мира) пробился в полуфинал турнира категории ITF M25 в американском городе Уичито, передает NUR.KZ.

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В четвертьфинале одиночного разряда Денис победил своего соотечественника Бейбита Жукаева (487-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 3:6, 2:6.

На корте теннисисты провели два часа и 25 минут.

За выход в финал Денис Евсеев встретится с представителем Франции Клеманом Чиде (522-я ракетка мира). Игра запланирована на 18 июня в 22:30 по времени Нур-Султана.

Напомним, что на турнире в Уичито 29-летний казахстанский теннисист посеян под первым номером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974670-evseev-pobedil-zhukaev-i-vyshel-v-polufinal-turnira-itf-v-ssha/