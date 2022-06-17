Теннисисты Евсеев и Жукаев вышли в четвертьфинал турнира ITF в США

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанские теннисисты Денис Евсеев (348-я ракетка мира) и Бейбит Жукаев (487-я ракетка мира) пробились в 1/4 финала турнира серии ITF M25 в Уичито (штат Канзас, США), передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Денис победил американца Райана Шейна со счетом 6:4, 7:5, а Бейбит оказался сильнее местного теннисиста Ноа Шахтера - 6:4, 6:2.

Теперь в четвертьфинале Евсеев и Жукаев сыграют друг с другом. Матч запланирован на 17 июня в 21:30 по времени Нур-Султана.

Отметим, что на турнире ITF в Уичито Денис Евсеев посеян под первым номером, а Жукаев - под шестым.

Добавим, что в обновленном рейтинге АТР оба казахстанских теннисиста ухудшили свои позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974585-tennisisty-evseev-i-zhukaev-vyshli-v-chetvertfinal-turnira-itf-v-ssha/