Скатов проиграл во втором круге "Челленджера" во Франции

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (231-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" во французском городе Блуа, передает NUR.KZ.

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Во втором раунде одиночного разряда Тимофей уступил спортсмену из Сербии Никола Милоевичу (184-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:4, 4:6, 4:6.

На корте теннисисты провели почти три часа. За это время Скатов допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из четырех.

За выход в полуфинал Никола Милоевич сыграет с представителем России Евгением Карловским (250-я ракетка мира).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР Тимофей Скатов ухудшил свои позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974434-skatov-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-vo-frantsii/