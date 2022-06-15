Тимофей Скатов вышел во второй круг "Челленджера" во Франции

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (231-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира категории "Челленджер" во французском городе Блуа, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Тимофей победил представителя Аргентины Факундо Акосту (240-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 7:6(2).

Встреча продлилась больше двух часов. За это время Скатов сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из восьми.

За выход в четвертьфинал казахстанский теннисист сыграет с Никола Милоевичем (184-я ракетка мира) из Сербии. Матч запланирован на 15 июня в 22:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что Тимофей Скатов потерял 24 позиции в обновленном рейтинге АТР.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974194-timofey-skatov-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-vo-frantsii/