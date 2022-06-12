Анна Данилина выиграла титул во Франции в парном разряде

Анна Данилина. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с украинкой Валерией Страховой выиграли турнир серии ITF W60 в Биаррице (Франция) в парном разряде, передает NUR.KZ.

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В финале женского парного разряда Анна Данилина и Валерия Страхова обыграли дуэт Мария Лурдес Карле (Аргентина) - Мария Тимофеева (Россия).

Матч продлился все три сета и завершился со счетом 2:6, 6:3, 14:12.

Отметим, что это уже второй трофей для Данилиной в текущем сезоне. Всего в активе 26-летней казахстанской теннисистки 25 титулов в парном разряде.

Напомним, что общий призовой фонд турнира серии ITF W60 в Биаррице (Франция) составил 60 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973735-anna-danilina-vyigrala-titul-vo-frantsii-v-parnom-razryade/