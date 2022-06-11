Кукушкин проиграл в четвертьфинале "Челленджера" в Ноттингеме

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (166-я ракетка мира) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Ноттингеме (Великобритания), передает NUR.KZ.
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В четвертьфинале одиночного разряда Михаил уступил представителю Австралии Джордану Томпсону (74-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 2:6, 6:4, 3:6.
На корте теннисисты провели два часа. За это время Кукушкин сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт.
За выход в финал Джордан Томпсон встретится с Алексеем Попыриным из Австралии (100-я ракетка мира).
Таким образом, на "Челленджере" в Ноттингеме больше не осталось представителей Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973675-kukushkin-proigral-v-chetvertfinale-chellendzhera-v-nottingeme/