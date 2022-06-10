Кукушкин победил Вердаско на "Челленджере" в Ноттингеме

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (166-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Ноттингеме (Великобритания), передает NUR.KZ.

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Во втором раунде одиночного разряда Михаил победил 38-летнего испанца Фернандо Вердаско. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:4.

На корте теннисисты провели два часа и 25 минут. За это время Кукушкин сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из трех.

За выход в полуфинал Михаил Кукушкин встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном (74-я ракетка мира). Игра запланирована на 10 июня в 17:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973476-kukushkin-pobedil-verdasko-na-chellendzhere-v-nottingeme/