Бублик проиграл Маррею во втором круге турнира в Штутгарте

Александр Бублик. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (42-я ракетка мира) не сумел пробиться в третий раунд турнира категории ATP 250 в немецком городе Штутгарт, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Александр уступил трехкратному победителю турниров Большого шлема британцу Энди Маррею (68-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 6:7.

На корте теннисисты провели один час и сорок пять минут. За это время Бублик сделал девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из семи.

За выход в полуфинал Энди Маррей встретится с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Доминик Стрикер (Швейцария).

Таким образом, на турнире в Штутгарте (Германия) больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973431-bublik-proigral-marreyu-vo-vtorom-kruge-turnira-v-shtutgarte/