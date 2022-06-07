Теннисист Евсеев проиграл в первом круге "Челленджера" в Орландо

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (345-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в американском Орландо, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Денис уступил представителю Японии Ясутаке Утияме (257-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Евсеев допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из пяти.

В следующем круге японский спортсмен встретится с победителем пары Ву Тун-Лин (Тайвань) - Бьорн Фратанджело (США).

Таким образом, на "Челленджере" в Орландо больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973007-tennisist-evseev-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-orlando/