18-летняя американка Кори Гауфф пробилась в финал "Ролан Гаррос"

Кори Гауфф. Фото: instagram.com/cocogauff/

Американская теннисистка Кори Гауфф (23-я ракетка мира) впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос") в женском одиночном разряде, передает NUR.KZ.

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18-летняя теннисистка пробилась в финал открытого чемпионата Франции, победив в полуфинале итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:3, 6:1.

Теперь в финале "Ролан Гаррос" Кори Гауфф встретится с первой ракеткой мирой Игой Швентек из Польши.

Отметим, что американка впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде. Ранее она выходила в финал "US Open-2021" в парном разряде.

Интересно, что Кори Гауфф уже побеждала на открытом чемпионате Франции, но среди юниоров в 2018 году.

Во взрослом туре на счету 18-летней американки 6 титулов WTA (два в одиночном и четыре в парном разрядах).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972462-18-letnyaya-amerikanka-kori-gauff-probilas-v-final-rolan-garros/