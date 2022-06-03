Ига Швентек вышла в финал "Ролан Гаррос"

Ига Швентек. Фото: Robert Prange/Getty Images

Польская теннисистка Ига Швентек в полуфинальном матче открытого чемпионата Франции победила россиянку Дарью Касаткину и вышла в финал турнира, сообщает СпортАрена.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть более часа. За это время Швентек реализовала пять из десяти брейкпоинтов, отдав сопернице один гейм на своей подаче.

В финале Швентек сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая в полуфинале победила итальянскую спортсменку Мартину Тревизану.

Швентек сыграет в финале одиночного разряда Ролан Гаррос во второй раз в карьере. В 2020 году Ига стала победительницей Открытого чемпионата Франции, в решающем матче обыграв Софию Кенин (6:4, 6:1).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972425-iga-shventek-vyshla-v-final-rolan-garros/