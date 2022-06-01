Евсеев проиграл в первом круге "Челленджера" в США

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (337-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в Литл-Роке (штат Арканзас, США), передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Денис уступил Ринки Хиджикате (234-я ракетка мира) из Австралии. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:6, 4:6, 3:6.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Евсеев допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-поинтов из 14.

В следующем раунде австралийский спортсмен встретится с Брендоном Холтом (426-я ракетка мира) из США.

Таким образом, в мужской сетке одиночного разряда "Челленджера" в Литл-Роке больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972070-evseev-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-ssha/