Тимофей Скатов проиграл в полуфинале квалификации "Ролан Гаррос"

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (191-я ракетка мира) не сумел преодолеть квалификацию открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ.

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В полуфинале отборочного раунда Тимофей уступил аргентинцу Сантьяго Родригесу (203-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 1:6.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Скатов сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт.

За выход в основную сетку "Ролан Гаррос" Сантьяго Родригес встретится с победителем пары Димитар Кузманов (Болгария) - Флавио Коболли (Италия).

Напомним, что ранее в первом круге квалификации поражение потерпел казахстанец Дмитрий Попко. Он уступил аргентинцу Хуану Лондеро со счетом 4:6, 4:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969912-timofey-skatov-proigral-v-polufinale-kvalifikatsii-rolan-garros/