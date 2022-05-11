Денис Евсеев проиграл во втором круге турнира в Шымкенте

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (337-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Шымкенте, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Денис уступил россиянину Евгению Карловскому (286-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

На корте теннисисты провели больше двух часов. За это время Евсеев сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из семи.

В четвертьфинале Евгений Карловский сыграет с Ерги Киркином (329-я ракетка мира) из Турции.

Таким образом, в одиночном разряде "Челленджера" в Шымкенте больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968843-denis-evseev-proigral-vo-vtorom-kruge-turnira-v-shymkente/