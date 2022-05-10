Денис Евсеев вышел во второй круг "Челленджера" в Шымкенте

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (337-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Шымкенте, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В первом круге одиночного разряда Денис победил представителя Индии Саши Кумар Мукунда (416-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 6:2.

Встреча продлилась чуть больше полтора часа. За это время Евсеев сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов из 20.

За выход в четвертьфинал казахстанский теннисист сыграет с Евгением Карловским (286-я ракетка мира) из России. Матч состоится 11 мая в 13:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что Денис Евсеев остался единственным представителем Казахстана в одиночном разряде "Челленджера" в Шымкенте.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968665-denis-evseev-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-shymkente/