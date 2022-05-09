Елена Рыбакина поднялась на 17 место в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

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В списке лучших теннисисток мира Елена Рыбакина поднялась на 17-е место. Также свое положение улучшила Юлия Путинцева - теперь она 40-я ракетка мира. Зарина Дияс расположилась на 134-м месте, потеряв 18 строчек.

В ТОП-5 произошло несколько изменений. Барбора Крейчикова из Чехии сместила испанку Паулу Бадосу со второго места. Гречанка Мария Саккари поднялась на четвертую строчку.

В пятерку сильнейших вошла эстонка Анетт Контавейт. Лидирует в списке Ига Швентек из Польши.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968602-elena-rybakina-podnyalas-na-17-mesto-v-reytinge-wta/