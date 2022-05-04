Елена Рыбакина проиграла в третьем круге турнира в Мадриде

Елена Рыбакина. Фото: Henry Browne/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (18-я ракетка мира) не сумела пройти в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в испанском Мадриде, передает NUR.KZ.

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В третьем круге одиночного разряда Елена уступила представительнице Швейцарии Жиль Белен Тайхманн (35-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 1:6.

На корте теннисистки провели 1 час и 17 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-поинта.

За выход в полуфинал Жиль Тайхманн встретится с украинкой Ангелиной Калининой (37-я ракетка мира).

Таким образом, в женской сетке одиночного разряда больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967979-elena-rybakina-proigrala-v-tretem-kruge-turnira-v-madride/