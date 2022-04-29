Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Мадриде

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (18-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Елена обыграла француженку Осеан Доден (93-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 7:5.

На корте теннисистки провели один час и 20 минут. За это время Рыбакина сделала 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из семи.

В следующем раунде первая ракетка Казахстана встретится с победительницей пары Ана Конюх (Хорватия) - Катерина Синякова (Чехия).

Напомним, что вчера также во второй круг турнира в Мадриде пробилась Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967489-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-v-madride/