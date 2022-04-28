Дмитрий Попко проиграл во втором круге "Челленджера" в Чехии

Дмитрий Попко. Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (169-я ракетка мира) не сумел пробиться в третий раунд турнира серии "Челленджере" в чешском городе Острава, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Дмитрий проиграл местному спортсмену Йонасу Форейтеку (272-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 2:6, 3:6.

Матч продлился 1 час и 13 минут. За это время Попко сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из восьми.

Соперником Йонаса Форейтека за выход в полуфинал турнира станет его соотечественник Далибор Сврчина (213-я ракетка мира).

Напомним, что ранее во втором круге "Челленджера" в Риме уступил казахстанец Деннис Евсеев. Он в двух сетах проиграл итальянцу Джанмарко Морони.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967305-dmitriy-popko-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-chehii/