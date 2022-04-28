Денис Евсеев проиграл во втором круге "Челленджера" в Риме

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (345-я ракетка мира) не сумел пробиться в третий раунд турнира серии "Челленджер" в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Денис уступил местному спортсмену Джанмарко Морони (178-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 0:6, 1:6.

На корте теннисисты провели 56 минут. За это время Евсеев сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из трех.

За выход в полуфинал Джанмарко Морони встретится с победителем пары Леандро Ридль (Швейцария) - Ерги Киркин (Турция).

Напомним, что сегодня на "Челленджере" в Остраве (Чехия) свой матч проведет казахстанец Дмитрий Попко. Его соперником станет Йонас Форейтек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967276-denis-evseev-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-rime/